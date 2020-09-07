Минздрав прогнозирует снижение уровня вакцинации в 2020-м

В министерстве назвали количество имеющихся в Украине вакцин.

Минздрав прогнозирует снижение уровня вакцинации в 2020-м
Фото: vaaju.com

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику о количестве имеющихся вакцин в Украине. Прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендуемый ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата на 2020 год - 78%, и он будет существенно ниже уровня 2018 (91 %) и 2019 (93%) годов", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, количество имеющихся в Украине вакцин составляет:

  • от полиомиелита - более 2 млн инактивированных доз вакцин и около 2 млн оральных;
  • от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;
  • от гепатита В - 1 млн 174 тысячи доз моновакцин;
  • от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;
  • кори, паротита и краснухи - более 1 млн 180 доз;
  • коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тысяч доз адсорбированных вакцин.

Ранее сообщалось, что к эпидемическому сезону 2020-2021 годов в Украину поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

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