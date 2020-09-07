У Зеленского заверили, что в попурри на День независимости артисты выступали бесплатно

Ранее в Офисе президента заявили о законности использования песен во время попурри.

У Зеленского заверили, что в попурри на День независимости артисты выступали бесплатно
Фото: скріншот

Все артисты и музыканты, которые приняли участие в финальном номере "Музыкальная история Независимости", откликнулись на приглашение организаторов и участвовали в торжествах на безвозмездной основе.

Об этом Радио Свобода сообщили в Офисе президента.

"Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента Украины, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации", - говорится в ответе на запрос.

Режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

"Музыкальный «мэшап» и аранжировки сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе", - добавили в Офисе президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

"Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса Президента Украины", - отмечают в ведомстве.

Напомним, 24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

Представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте ко Дню независимости.

Впоследствии в Офисе президента заявили, что законно использовали песни исполнителей, поскольку в "Музыкальной истории Независимости" прозвучали лишь фрагменты произведений.

3 сентября у здания Кабинета министров Украины представители музыкальной индустрии устроили митинг. Они требовали от правительства отменить карантин на проведение концертов. Под Кабмином были, в частности, исполнительницы Alyona Alyona, Алина Паш и другие артисты. Во главе протеста выступила певица Оля Полякова, которая участвовала и в шоу-попурри во время официальной части празднования Дня Независимости Украины.

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