Григорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пытках
В знак протеста 25-летний дончанин порезал себе вены. После этого его госпитализировали.
25-летний житель Донецка Григорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пытках.
Об этом сообщает Громадське радио.
По словам его матери Татьяны Гуленко, от Григория требовали отказаться от адвоката и согласиться на сотрудничество с защитником, которого предлагают сами боевики.
Когда Григория вернули в камеру, он в знак протеста порезал себе вены. После этого его госпитализировали.
Напомним, что первый раз Синченко попал в плен еще в 2016 году. Его освободили при обмене в декабре 2017 года. Парень рассказал, что его жестоко пытали и избивали до потери сознания.
Во второй раз он попал в плен в октябре 2019 года. В конце мая 2020 года парню удалось бежать из донецкого изолятора временного содержания. Но уже в июне боевики снова его задержали. Теперь Синченко фактически третий раз находится в плену у подконтрольных РоSSии боевиков.
В роSSийском заключении, по ранее озвученным данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, находится от 113 до 115 граждан Украины. Кроме того, по данным СБУ, по состоянию на 14 августа еще 235 человек незаконно лишены свободы в ОРДЛО.