В знак протеста 25-летний дончанин порезал себе вены. После этого его госпитализировали.

25-летний житель Донецка Григорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пытках.

Об этом сообщает Громадське радио.

По словам его матери Татьяны Гуленко, от Григория требовали отказаться от адвоката и согласиться на сотрудничество с защитником, которого предлагают сами боевики.

Когда Григория вернули в камеру, он в знак протеста порезал себе вены. После этого его госпитализировали.

Напомним, что первый раз Синченко попал в плен еще в 2016 году. Его освободили при обмене в декабре 2017 года. Парень рассказал, что его жестоко пытали и избивали до потери сознания.

Во второй раз он попал в плен в октябре 2019 года. В конце мая 2020 года парню удалось бежать из донецкого изолятора временного содержания. Но уже в июне боевики снова его задержали. Теперь Синченко фактически третий раз находится в плену у подконтрольных РоSSии боевиков.