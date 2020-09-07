РоSSия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков

После обмена в сентябре 2019 года в роSSийских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму содержалось 113 человек. Сегодня - 135.

РоSSия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков
Фото: president.gov.ua

За прошлый год количество украинских политзаключенных увеличилось, а РФ до сих пор не закрыла дело в отношении освобожденных украинских военных моряков.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"К сожалению, за прошлый год количество украинских политзаключенных увеличилось. После "большого обмена" в сентябре 2019 года в роSSийских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму содержалось 113 человек. Сегодня 135. Сотня из них - это крымские татары. Даже по роSSийским меркам массовые обыски и задержания в Крыму являются необычным явлением", - написал Полозов.

По его словам, отдельно стоит вопрос "юридической очистки" узников Кремля.

"Отдельный вопрос - это "юридическая очистка". Например, после освобождения Эдема Бекирова роSSийские правоохранители и суд объявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно о его освобождении в рамках обмена. Дело украинских моряков тоже не закрыто. Оно только остановлено, и они также находятся под дамокловым мечом активности и интересов Следственного управления ФСБ РоSSии", - отметил Полозов.

Адвокат также подчеркнул, что динамика захватов новых заложников и фабрикация такого рода дел остается неутешительной.

"Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии роSSийских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключенных можно будет, только разорвав этот порочный круг", - добавил Полозов.

Напомним, ровно год назад, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе РоSSия использует наемников из более чем 30 стран, - заместитель генпрокурора МамедовНа Донбассе РоSSия использует наемников из более чем 30 стран, - заместитель генпрокурора Мамедов
Меркель допустила санкции против "Северного потока-2" из-за отравления НавальногоМеркель допустила санкции против "Северного потока-2" из-за отравления Навального
В ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в БеларусиВ ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в Беларуси
РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около КрымаРоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около Крыма
РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиковРоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков
Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей УкраиныПротив Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины
Сенцов и Балух выступили против возобновления подачи воды в оккупированный КрымСенцов и Балух выступили против возобновления подачи воды в оккупированный Крым
РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
Порошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условияхПорошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях
Последние новости
Подгружаем последние новости