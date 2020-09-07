РоSSия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков

После обмена в сентябре 2019 года в роSSийских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму содержалось 113 человек. Сегодня - 135.

За прошлый год количество украинских политзаключенных увеличилось, а РФ до сих пор не закрыла дело в отношении освобожденных украинских военных моряков.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"К сожалению, за прошлый год количество украинских политзаключенных увеличилось. После "большого обмена" в сентябре 2019 года в роSSийских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму содержалось 113 человек. Сегодня 135. Сотня из них - это крымские татары. Даже по роSSийским меркам массовые обыски и задержания в Крыму являются необычным явлением", - написал Полозов.

По его словам, отдельно стоит вопрос "юридической очистки" узников Кремля.

"Отдельный вопрос - это "юридическая очистка". Например, после освобождения Эдема Бекирова роSSийские правоохранители и суд объявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно о его освобождении в рамках обмена. Дело украинских моряков тоже не закрыто. Оно только остановлено, и они также находятся под дамокловым мечом активности и интересов Следственного управления ФСБ РоSSии", - отметил Полозов.

Адвокат также подчеркнул, что динамика захватов новых заложников и фабрикация такого рода дел остается неутешительной.

"Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии роSSийских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключенных можно будет, только разорвав этот порочный круг", - добавил Полозов.