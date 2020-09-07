Специалисты Charite вывели Навального из комы

Состояние отравленного роSSийского политика улучшилось.

Специалисты Charite вывели Навального из комы
Фото: navalny.com

Врачи берлинской клиники Charite, где с 22 августа находится на лечении роSSийский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили об улучшении его состояния здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба немецкой клиники.

"Здоровье Алексея Навального, который лечился в берлинской клинике Charite с 22 августа 2020 года, улучшилось. Искусственная кома пациента, которая поддерживалась медикаментозно, была прекращена. Больного постепенно отлучают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на то, что с ним разговаривают", - говорится в сообщении.

В то же время специалисты предостерегают о возможных отдаленных последствиях тяжелого отравления.

Напомним, 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

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