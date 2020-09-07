На Донбассе РоSSия использует наемников из более чем 30 стран, - заместитель генпрокурора Мамедов

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал в интервью Радио Свобода.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20. По имеющейся информации, начиная с 2014 года по настоящее время иностранные наемники находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору. Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", отличающемся своей жестокостью", - сказал он.

По словам Мамедова, на данном этапе расследования разглашение имен возможных его фигурантов может негативно повлиять на раскрытие преступлений.

В то же время заместитель генпрокурора отмечает, что о некоторых наемниках пишут СМИ . В частности, о французской ультраправой организации "Континентальное единство", которая вербует наемников для незаконных вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

"Нам известно, что на территории РоSSийской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил Мамедов.

В июле стало известно, что Офис генпрокурора зарегистрировал несколько производств по участию иностранцев в вооруженном конфликте против Украины. Иностранные наемники "служили" в составе различных подразделений НВФ РФ . В частности, в так называемых 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании"Вагнер".

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без нее.