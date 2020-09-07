Светлана Тихановская отреагировала на задержание Колесниковой

Тихановская отреагировала на задержание Колесниковой: “Власть занимается террором“

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшнее похищение своей коллеги Марии Колесниковой, которая с недавнего времени входит в президиум оппозиционного Координационного совета.

Тихановская не сомневается, что Колесникову, как и еще одного их коллегу Ивана Кравцова, задержали, чтобы сорвать работу Координационного совета и запугать всех остальных его членов.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь...Они ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская, которая находится сейчас в Литве.

Мария Колесникова стала известной во время предвыборной кампании в Беларуси как участница выступавшего на митингах "Женского трио" — вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской. После того, как Тихановская уехала с Беларуси, Колесникова возглавила ее штаб. Вероника Цепкало также покинула страну.

Об исчезновении Колесниковой стало известно утром 7 сентября. В последний раз она выходила на связь в 10:00, и сейчас ее нет ни дома, ни в Офисе. Адвокат Марии Колесниковой уже принялся за работу. Минская милиция заявила, что не имеет информации о задержании Колесниковой и других представителей Координационного совета оппозиции.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская планирует вести переговоры с Александром Лукашенко, и требуют освободить всех задержанных на акциях протеста против фальсификации результатов выборов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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