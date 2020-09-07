Меркель допустила санкции против "Северного потока-2" из-за отравления Навального

Канцлер согласилась с замечаниями главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Меркель допустила санкции против "Северного потока-2" из-за отравления Навального
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения санкций против роSSийского газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Германию, из-за возможной причастности Кремля к отравлению роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил представитель канцлера Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос о комментариях Хайко Мааса, который накануне говорил, что "действия" РоSSии могут заставить Германию отказаться от поддержки газопровода.

Зайберт пояснил, что Меркель считает неправильным исключать из обсуждения любой из вариантов.

Ранее правительство Германии сообщило, что специальная лаборатория Бундесвера подтвердила отравление Алексея Навального веществом из так называемой группы "Новичок".

Немецкое правительство "категорически осуждает" нападение на оппозиционного политика. Канцлер Германии Ангела Меркель выступала за то, чтобы не связывать отравление Навального с достройкой "Северного потока-2", и высказалась за завершение проекта. Об этом она заявила еще до подтверждения отравления Навального.

После этого канцлер назвала покушение на роSSийского оппозиционного политика преступлением и потребовала от правительства РоSSии объяснений этого нападения.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что РоSSия должна прояснить ситуацию с покушением на оппозиционного политика Алексея Навального, однако на решение о строительстве "Северного потока-2" это не повлияет.

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