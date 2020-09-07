РоSSийско-оккупационные войска вновь нарушили перемирие на Донбассе

Они применяли стрелковое оружие и РПГ.

РоSSийско-оккупационные войска вновь нарушили перемирие на Донбассе
Фото: politeka.net

РоSSийско-оккупационные войска на Донбассе 7 сентября снова нарушили перемирие, которое было достигнуто в результате переговоров Трехсторонней контактной группы 22 июля. За полтора суток это третье нарушение режима тишины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"После 9:10 с направления от Крутой Балки (Донецкая область. - Ред.) оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки", - говорится в сообщении.

Боевых потерь военные Операции Объединенных сил не потерпели.

Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

За прошедшие сутки, 6 сентября, ситуация на Донбассе обострилась, роSSийско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украина считает обстрелы на Донбассе, произошедшие 6 сентября, двумя отдельными случаями. Государство требует от РоSSии вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований.

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