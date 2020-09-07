Адвокат Колесниковой заявил, что связь утрачена еще с несколькими белорусскими оппозиционерами

По крайней мере три человека перестали отвечать на звонки.

В Минске, кроме члена Координационного совета Марии Колесниковой, потеряна связь с еще несколькими представителями оппозиции.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил адвокат Колесниковой Илья Салей.

"Исчезла связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым, членом штаба Виктора Бабарыко Глебом Германом и исполнительным секретарем Координационного совета Иваном Кравцовым", - сообщил адвокат.

В то же время информация о задержании старшего вице-президента ЕРАМ Максима Богрецова не подтвердилась, и он вышел на связь.

Напомним, что о похищении Колесниковой сообщила очевидец. Она увидела, как неизвестные в масках силой сажают Марию в микроавтобус. Телефон оппозиционера не отвечает.

"Я прошла вперед и услышала звук падения телефона на асфальт, какой-то топот, вернулась и увидела, что люди в гражданской одежде в масках запихивают Марию в этот микроавтобус, у нее вылетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, запрыгивает в микроавтобус, и они едут", - рассказала женщина.

По информации Салея, Колесникова последний раз выходила на связь в 10 утра. Ее квартира пуста.