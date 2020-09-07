Мария Колесникова была похищена в Беларуси

В Беларуси похитили соратницу Тихановской: увезли в неизвестном направлении

В понедельник, 7 сентября, в центре Минска была похищена член Координационного совета Мария Колесникова, которая является соратницей экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщает местное издание tut.by.

Колесникову похитили возле Национального художественного музея. Группа неизвестных посадила ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезла в неизвестном направлении. На связь она не выходит в течение дня, телефон недоступен. В пресс-службе Координационного совета никто трубку не берет.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка Соболь. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", — рассказывает очевидец похищения Анастасия.

Накануне Мария Колесникова принимала участие в очередном массовом марше протеста в Минске, где уже около месяца не стихают митинги. Она стала известной во время предвыборной кампании как участница выступавшего на митингах "Женского трио" - вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Также Колесникова входит в президиум созданного недавно оппозиционного Координационного совета.

В Беларуси похитили соратницу Тихановской: увезли в неизвестном направлении

Колесникова осталась в стране после выборов, и именно она может возглавить новое политическое объединение. Видимо, в связи с этим Колесникову и решили "убрать".

Ранее активистка отмечала, что не видит своего будущего в политике и скучает по прежней жизни. Однако, за последний месяц Мария Колесникова ощутила ответственность за страну и хочет влиять на дальнейшую ситуацию, как заявила сама.

Напомним, 6 сентября в Минске появилась военная техника и по призыву Светланы Тихановской в городе состоялся Марш Единства.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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