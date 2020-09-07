В Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указ

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

В Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указ
Фото: ipress.ua

Соответствующий указ № 371/2020 гарант подписал 3 сентября.

Указ Зеленского

Кабинет министров совместно с представителями госорганов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и нардепов должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на развитие отечественной IT-отрасли.

Как уточняет Минцифры, указом президента правительство в трехмесячный срок должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно:

  • упрощения налогообложения;
  • либерализации трудовых отношений;
  • усиления защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.

В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат IT-специалистов, которые пребывают в трудовых отношениях с IT-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных IT-компаний на внешнем рынке.

В Минцифры уточнили, что эти законопроекты станут основой для запуска «Дія.Сіті», а названные преимущества будут доступны для резидентов цифровой бизнес-страны.

Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить усовершенствование процедур получения IT-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (IT-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

Указ вступил в силу со дня его опубликования — 3 сентября.

Напомним

Как сообщал «Минфин», в 2020 г. правительство не собирается повышать налоги для ФОПов в IT-сфере.

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