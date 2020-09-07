Оппозиция назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры Грузии

Сегодня вечером бывший президент Грузии сделает специальное заявление о возвращении в страну.

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало Михаила Саакашвили кандидатом в премьер-министры Грузии.

Об этом сообщает "Грузия.online".

Лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил на брифинге, что сегодня вечером бывший президент Грузии Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в страну.

Напомним, 27 августа бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Саакашвили сообщил, что решил вернуться в Грузию. Впоследствии он добавил, что "активно включился в грузинскую предвыборную кампанию.

Парламентские выборы в Грузии состоятся в конце октября.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, комментируя решение Саакашвили, отметила, что будет приветствовать его возвращение на родину, поскольку его "ждет грузинская тюрьма".

В 2004-2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну. В Грузии против него возбуждены уголовные дела, в частности, его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы. Летом 2014 года Грузия объявила Саакашвили в розыск.

Позже Саакашвили получил украинский паспорт, а в 2015-2016 годах возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. В 2017 году пятый президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили из-за указания ложных данных в анкете, однако в 2019 году шестой президент Владимир Зеленский своим указом его вернул.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который он переименовал в "Офис простых решений и результатов". Саакашвили также заявил, что Украину "нужно вытаскивать из болота". А сделать это, по его мнению, может только Зеленский.