Диверсанта, собиравшегося взорвать резервуары с аммиаком на Луганщине, отправили за решетку на 10 лет

Боевик так называемой "народной милиции ЛНР" с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области доказали в суде вину гражданина Украины, который, выполняя задание кураторов из ФСБ РФ , пытался совершить диверсию на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ".

Об это информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в подготовке к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14, ст. 113, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Прокурорами в ходе судебного разбирательства доказано, что гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ .

Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г. Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ", отнесенного к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями третьего управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.

Напомним, в апреле сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями нашли средства военного поражения. В границах Волновахского района возле железнодорожного полотна обнаружили ящик с тремя РПГ-22, одним снарядом к СПГ ПГ-9, одним РГД, одной Ф1, более чем 220 патронами 5,45 мм и двумя дымовыми шашками. Все это злоумышленники могли использовать для совершения диверсий на мирной территории Украины.