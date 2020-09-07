Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет

Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион.

Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что незаконной добычи янтаря в регионе сейчас нет.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда пришел на должность, меня представляли, я получил несколько заданий. Одно из них – янтарь. Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я имею огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона", - сказал Бунечко.

Бунечко напомнил, что был принят закон об урегулировании добычи янтаря, он может быть не совершенен, но в него можно вносить изменения.

"И это даст возможность легализовать незаконную добычу янтаря. Мое мнение как гражданина - в том, что, например, указанные 23 участка купят точно не мы с вами, а те, кто раньше его нелегально добывал, легализовав полученные средства, выкупят те участки. И делать все по закону, чтобы не оставлять кратеры, а делать рекультивацию земель, получать законно доходы, платить налоги", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, в феврале Верховная Рада в пять раз снизила ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, с 25% до 5%.

В декабре 2019 года Рада приняла закон о добыче янтаря. Он предусматривает введение единых разрешений на разведку с правом добычи, которые будут продаваться через электронные аукционы ProZorro.

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