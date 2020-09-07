Минздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом

Степанов считает, что Украине следует готовиться к любому развитию событий.

Минздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом
Фото: Роман Балук

Министерство здравоохранения Украины подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я думаю, что в ближайшее время Министерством здравоохранения будет дано соответствующее поручение на места. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас уже определены для COVID-19, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что нам надо начать готовить еще в определенном количестве койки для больных в зависимости от региона. Я думаю, что ... в целом по Украине ... нам надо подготовить еще около 15 тысяч коек", - заявил Степанов.

По его словам, количество коек для пациентов с коронавирусом увеличили с 12 до 35 тысяч.

"Но в связи с тем, что вы видите, какой рост - мы почти подходим к 3 тысячам, и я думаю, нам надо готовиться к любому развитию событий. Кроме того, есть предложение Министерства здравоохранения, думаю, что нам нужно закупить дополнительное оборудование, а именно кислородные концентраторы", - добавил министр.

Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболели 2174 человека, при этом 379 человек выздоровели. 31 пациент умер.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 27 млн человек.

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