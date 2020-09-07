Минздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я думаю, что в ближайшее время Министерством здравоохранения будет дано соответствующее поручение на места. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас уже определены для COVID-19, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что нам надо начать готовить еще в определенном количестве койки для больных в зависимости от региона. Я думаю, что ... в целом по Украине ... нам надо подготовить еще около 15 тысяч коек", - заявил Степанов.

По его словам, количество коек для пациентов с коронавирусом увеличили с 12 до 35 тысяч.

"Но в связи с тем, что вы видите, какой рост - мы почти подходим к 3 тысячам, и я думаю, нам надо готовиться к любому развитию событий. Кроме того, есть предложение Министерства здравоохранения, думаю, что нам нужно закупить дополнительное оборудование, а именно кислородные концентраторы", - добавил министр.

Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболели 2174 человека, при этом 379 человек выздоровели. 31 пациент умер.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 27 млн человек.