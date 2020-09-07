Разумков считает, что Украина не готова к легализации марихуаны, оружия и проституции

Спикер парламента не поддерживает легализацию марихуаны даже в медицинских целях.

Разумков считает, что Украина не готова к легализации марихуаны, оружия и проституции
Фото: Анна Стешенко

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, проституции и оружия.

Об этом спикер парламента заявил в интервью изданию "Украинские новости".

Разумков сказал, что общество не готово к легализации короткоствольного оружия.

"Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово", - отметил глава ВР.

По его словам, легализация проституции тоже не ко времени.

"Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - отметил спикер парламента.

Разумков также не поддерживает легализацию легких наркотиков, даже в медицинских целях.

"Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - добавил глава ВР.

Напомним, в сентябре 2019 года бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что министр внутренних дел Арсен Аваков блокировал легализацию медицинского каннабиса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия.

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