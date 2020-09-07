СМИ опубликовали имена украинцев, которые получили "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям

Список был утвержден с 2008 по 2012 год.

СМИ опубликовали имена украинцев, которые получили "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям
Фото: turoboz.ru

Газета Politis обнародовала список из 34 человек, большинство из которых - украинцы и россияне, которые получили "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям.

Об этом сообщается на сайте издания.

Список был утвержден с 2008 по 2012 год. В нем перечислены бизнесмены, которые "входили в группу высокого риска", были в те годы под следствием, или чей бизнес подпадал под санкции или админштрафы.

В перечень попали украинский олигарх Игорь Коломойский с женой Ириной и дочерью Анжеликой. Решение по всем трем было принято 6 марта 2010 года. Тогда же было принято решение о близком к Коломойскому Геннадии Боголюбове - совладельце группы "Приват".

Также в списке есть владелец группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин. В Украине он владеет акциями ПАО «Сумское НПО имени Фрунзе» и «Запорожтрансформатор» и Виталий Гайдук - бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (во времена президентства Виктора Ющенко).

Кроме того, в перечень попали Михаил Киперман - экс-член наблюдательного совета "Укрнафты" - и Елена Гайваненко - его жена.

Напомним, Кипр начал предоставлять гражданство за инвестиции в 2014 году, на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы ужесточили: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повышен с € 2 млн до € 2,5млн.

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