Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом: "Я полностью поддерживаю президента Зеленского"

"У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно".

Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом: "Я полностью поддерживаю президента Зеленского"
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что не собирается создавать с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом совместных проектов в ближайшее время.

Так он прокомментировал свое фото с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

"В связи с реакцией на мою вчерашнюю фотографию с Лизой Ясько и Андреем Богданом. Особенно об Андрее Богдане, поскольку это вызвало наибольшую реакцию. У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с различными политическими бэкграундами. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно", - написал Саакашвили.

Он отметил, что никаких общих политических и партийных проектов с экс-главой ОП в ближайшее время создавать не собирается, но это "не мешает их общению".

"Политически моя позиция абсолютно понятна. Я полностью поддерживаю президента Зеленского и стараюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем и активно сейчас занимаюсь", - отметил Саакашвили.

Он также добавил, что поддерживает многих перспективных - особенно молодых - политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине и хочет, чтобы новое поколение "было более успешным, чем все предыдущие".

Напомним, 27 августа Саакашвили заявил, что решил вернуться в Грузию, чтобы "активно включиться в избирательную кампанию". При этом он отметил, что одновременно продолжит выполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине.

7 мая президент Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который он переименовал в "Офис простых решений и результатов". Саакашвили заявил, что Украину "нужно вытаскивать из болота". А сделать это, по его мнению, может только Зеленский.

Богдан был одним из первых кадровых назначений Зеленского. До назначения в Администрацию (позднее - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. 11 февраля 2020 года президент подписал указ об увольнении Богдана с должности главы Офиса президента. Новым главой ОП стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

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