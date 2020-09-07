Глава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО

Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями".

Глава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.

Об этом он заявил журналистам в Северодонецке, передает LIGA.net.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал он.

Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями".

"Мы ежегодно теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? ... Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - добавил глава ОГА.

По его мнению, экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривны с неподконтрольной территории. "Гривны больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, в июне прошлого года действующий генеральный прокурор Юрий Луценко предупреждал, что торговля с предприятиями в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будет подпадать под статью 258-5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

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