За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил ранения

Ситуация в зоне ООС обострилась.

За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил ранения
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 6 сентября, ситуация на Донбассе обострилась, роSSийско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил обострилась. За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года", - говорится в утренней сводке.

Очередями из автоматического станкового гранатомета роSSийские наемники обстреляли позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Кроме того, боевики дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся на всей линии разграничения.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, Украина созвала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что если боевики обстреляют территорию Украины, ВСУ дадут отпор.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Блок рекламы


Похожие новости
РФ вновь нарушила "всеобъемлющее перемирие", погиб военныйРФ вновь нарушила "всеобъемлющее перемирие", погиб военный
Кравчук призвал ТКГ зафиксировать важность прекращения огня на Донбассе для обеих сторонКравчук призвал ТКГ зафиксировать важность прекращения огня на Донбассе для обеих сторон
ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Крыму и на ДонбассеГенассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Крыму и на Донбассе
Один из руководителей налоговой милиции Тернопольщины попался на взятке в 1 млн гривенОдин из руководителей налоговой милиции Тернопольщины попался на взятке в 1 млн гривен
Штаб ООС назвал умышленный поджог причиной пожаров на ДонбассеШтаб ООС назвал умышленный поджог причиной пожаров на Донбассе
В ТКГ согласовали рамочное решение по разминированию на ДонбассеВ ТКГ согласовали рамочное решение по разминированию на Донбассе
Еще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусомЕще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусом
ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений с начала перемирия в ДонбассеОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений с начала перемирия в Донбассе
Фокин ответил на критику его заявлений о ДонбассеФокин ответил на критику его заявлений о Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости