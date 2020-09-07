За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил ранения

За прошедшие сутки, 6 сентября, ситуация на Донбассе обострилась, роSSийско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил обострилась. За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года", - говорится в утренней сводке.

Очередями из автоматического станкового гранатомета роSSийские наемники обстреляли позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Кроме того, боевики дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся на всей линии разграничения.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, Украина созвала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что если боевики обстреляют территорию Украины, ВСУ дадут отпор.