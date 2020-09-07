Мэр Франковска предупредил о планах открыть школы и детсады, даже если город оставят в красной зоне

Ивано-Франковск со следующего понедельника, 14 сентября, откроет школы и детские сады, несмотря на решение Киева об отнесении города к красной зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Он также выразил надежду, что с понедельника решение об отнесении города к красной зоне будет отменено.

"С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае ... Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева , наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценную учебу", - сказал Марцинкив.

Он также сообщил, что в стационарах городских больниц находятся 305 пациентов, из них 241 - городские жители.

Напомним, Ивано-Франковск был отнесен к красной зоне в конце августа. Мэр города заявил, что возмущен таким решением и просит пересмотреть его.

Красная зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов.