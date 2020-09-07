Мэр Франковска предупредил о планах открыть школы и детсады, даже если город оставят в красной зоне

Марцинкив надеется, что решение будет пересмотрено.

Мэр Франковска предупредил о планах открыть школы и детсады, даже если город оставят в красной зоне
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода

Ивано-Франковск со следующего понедельника, 14 сентября, откроет школы и детские сады, несмотря на решение Киева об отнесении города к красной зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Он также выразил надежду, что с понедельника решение об отнесении города к красной зоне будет отменено.

"С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае ... Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценную учебу", - сказал Марцинкив.

Он также сообщил, что в стационарах городских больниц находятся 305 пациентов, из них 241 - городские жители.

Напомним, Ивано-Франковск был отнесен к красной зоне в конце августа. Мэр города заявил, что возмущен таким решением и просит пересмотреть его.

Красная зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Блок рекламы


Похожие новости
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ после угроз боевиков "ДНР" открыть огоньУкраина созывает внеочередное заседание ТКГ после угроз боевиков "ДНР" открыть огонь
Шмыгаль предупредил о возможном наложении гриппа на ковид и призвал делать прививкиШмыгаль предупредил о возможном наложении гриппа на ковид и призвал делать прививки
Березань, Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы оказались в “оранжевой” карантинной зонеБерезань, Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы оказались в “оранжевой” карантинной зоне
В больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей КаспрукВ больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей Каспрук
Нацсовет лишил лицензии радио "Прямой FM" в шести городахНацсовет лишил лицензии радио "Прямой FM" в шести городах
Кулеба: если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, мы готовы идти на жесткие шагиКулеба: если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, мы готовы идти на жесткие шаги
Посол Израиля приехал в Умань проверить подготовку города к празднованию Рош ха-ШанаПосол Израиля приехал в Умань проверить подготовку города к празднованию Рош ха-Шана
В Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животныхВ Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животных
Хорватия и Франция попали в перечень стран красной зоныХорватия и Франция попали в перечень стран красной зоны
Ляшко заверил, что местные выборы состоятся и в красной зонеЛяшко заверил, что местные выборы состоятся и в красной зоне
Последние новости
Подгружаем последние новости