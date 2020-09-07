Потенциальный преемник Меркель предложил на два года заморозить проект Севпоток-2

Реакция Германии на предполагаемое отравление Алексея Навального может еще больше отложить ввод газопровода "Северный поток-2", который и так уже отклонился от первоначального графика почти на год из-за санкций США . Об этом пишет газета "Коммерсант".



Так, 4 сентября один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера и лидера фракции ХДС Фридрих Мерц предложил заморозить проект на два года. "Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий",— заявил он газете Bild.



Введенные в декабре 2019 года санкции США не только прервали укладку газопровода, но и угрожают его сертификации, без чего он не может быть введен в эксплуатацию. Ожидалось, что правительство Германии создаст защитный механизм, который смягчил бы последствия существующих и будущих санкций США для компаний, причастных к проекту. Речь идет в том числе о немецких Uniper и Wintershall, вложивших по 950 млн евро.



РоSSийские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, говорили о четвертом квартале 2020-го — первом квартале 2021 года, однако пока "Газпром" не возобновил прокладку. Более того, по данным издания, трубоукладчик "Академик Черский" не обладает для этого необходимым оборудованием и при этом не отправляется на модернизацию, как первоначально предполагалось.

