Минздрав просит Минфин увеличить расходы на программу медицинских гарантий

Степанов считает, что расходы на медицинские гарантии должны составлять не менее 5% ВВП страны.

Минздрав просит Минфин увеличить расходы на программу медицинских гарантий
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министерство здравоохранения подало предложение об увеличении в государственном бюджете 2021 года расходов на программу медицинских гарантий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова.

"В предложениях Министерства здравоохранения Украины относительно Государственного бюджета 2021 года указано, что для комплексной реализации медицинской реформы программа медицинских гарантий должна быть профинансирована в размере не менее 5% ВВП страны", - говорится в сообщении.

По словам Степанова, уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине во всех отраслях. Но поскольку повысить его одномоментно невозможно, Минздрав инициировал поэтапный пересмотр зарплат медработников.

Украине врач после интернатуры должен получать заработную плату от 20-25 тысяч гривен. И мы сделали к этому первый шаг. Он касался учреждения доплат с сентября 2020 года. На это предусмотрено 5,9 млрд грн", - отметил министр.

Степанов также добавил, что на следующий год приоритетом Министерства здравоохранения Украины является установление справедливой заработной платы для медицинских работников и в целом повышение престижности профессии.

Напомним, Минздрав изменит принцип финансирования инфекционных больниц.

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