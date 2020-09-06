РФ вновь нарушила "всеобъемлющее перемирие", погиб военный

Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям ООС неподалеку от Причепиловки, что на Луганщине.

РФ вновь нарушила "всеобъемлющее перемирие", погиб военный
Фото: Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Украинский военный погиб в результате очередного нарушения РФ полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

"К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Причепиловки, что на Луганщине.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РоSSийской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Напомним, сегодня в результате обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный.

Это первый раненый боец с начала перемирия в Донбассе, объявленного 27 июля. В штабе ООС сообщили, что пророSSийские боевики систематически нарушали договоренности, проводили минирование территории вблизи населенных пунктов, поставляли военную технику, обходя посты.

6 сентября Украина созвала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что если боевики обстреляют территорию Украины, ВСУ дадут ответ.

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