Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" выйти из переговоров по Brexit без торговой сделки.

Об этом он сообщил в интервью изданию Mail.online.

"Вот что значит быть независимой страной, это то, за что голосовал британский народ, и это то, что произойдет в конце года. Я не думаю, что мы этого вообще боимся. Мы хотим вернуть себе власть контролировать наши границы, и это самое главное", - сказал Фрост.

По его словам, британское правительство было полностью готово к торговле с Европейским Союзом без формального соглашения.

Фрост сказал своему коллеге из ЕС Мишелю Барнье, что Великобритания не станет "государством-клиентом" Брюсселя, приняв ограничения на рыболовные права и вето на свои законы.

"Многое из того, что мы пытаемся сделать в этом году, - это заставить их понять, что мы имеем в виду то, что говорим, и они должны серьезно относиться к нашей позиции", - заявил британский переговорщик.

Напомним, 49% британцев обвиняют РоSSию во вмешательстве в референдум по Brexit. В основном такой позиции придерживаются те, кто голосовал против выхода из ЕС .

Ранее сообщалось, что британский министр заявил, что нет никаких доказательств вмешательства РФ в голосование по Brexit. Накануне комитет по разведке сообщил, что такие доказательства есть.