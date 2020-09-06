"Евросолидарность" выдвинула Олега Синютку в мэры Львова

О решении было объявлено на вече в центре Львова.

На вече в центре Львова 6 сентября кандидатом на должность городского головы от партии "Европейская Солидарность" был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в своей речи отметил, что местные выборы во Львове и Львовской области чрезвычайно важны для всей Украины. Ведь именно Львов является сердцем украинства, а львовяне всегда первыми вставали на защиту государственности, сообщили в пресс-службе " ЕС ".

"Выборы городского головы - это отнюдь не местные выборы. Ведь именно от позиции Львова зависит целостность Украины. И столетиями Львовщина это доказывала неоднократно. Именно от позиции львовян зависит отпор федерализации. Именно от вас зависит защита реформы децентрализации, которая была начата нашей командой", - подчеркнул Порошенко.

"Итак, местные выборы в Львовской области и городские выборы во Львове - это не только о канализации. Не только о лифтах. Не только о текущем ремонте дорог и уличном освещении. И даже не только о мусоре", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Олег Синютка в выступлении представил свое видение развития Львова и превращения его в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма, а главное - в мировой центр украинства, который будет иметь авторитет и уважение на международной арене.

"Пришло время Львова! Он снова станет центром науки и образования и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы", - отметил Олег Синютка.

Фото: eurosolidarity.org

"Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех тех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком прославленном месте", - убежден Олег Синютка.

Напомним, что Олег Синютка возглавлял Львовскую ОГА в 2014- 2019 годах. Кандидат экономических наук. Сейчас является народным депутатом от партии "Европейская солидарность".