В Минске на протест вышли около 100 000 человек (обновлено)

Фото: tut.by

Обновление 18:45. СМИ сообщают о более чем 100 000 человек, принявших участие в акции протеста. По данным белорусской службы Радио Свобода, людей не меньше, чем во время масштабной акции в минувшее воскресенье. Митингующие подошли ко Дворцу независимости, где стоят водометы и бронетранспортеры.

Как пишет Tyt.by, протестующие возле Дворца независимости выкрикивают лозунги: "Пусти к себе погреться!", "Караева под суд", "Нам никто не платит". При этом силовикам адресуют следующие реплики: "Он уйдет, а вас оставит", "Сними маску".

Правозащитный центр "Весна" заявил, что сегодня уже есть десятки задержанных.

Участники многотысячного марша оппозиции в Минске двинулись в направлении резиденции Александра Лукашенко. Местные СМИ пишут, что в колонне около 40 тыс. человек.

Большинство людей идут к резиденции со стороны проспекта Независимости, несколько тысяч митингующих направляются со стороны Немиги.

С утра подходы к резиденции перекрыли силовики, там выставлены комплексы "Рубеж". Резиденцию охраняет бронетехника – около 10 БТР, на крыше замечены люди в черном камуфляже, вероятно, снайперы.

Вокруг резиденции также выставлено оцепление из людей в черных камуфляжах без опознавательных знаков.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tutby

13:55 В Минске люди сходятся на очередной воскресный марш протеста. Об этом сообщает TUT.by.

В воскресенье утром силовики перекрыли центральные площади. На Октябрьской установили турникет и колючую проволоку. Силовики со щитами расположились вдоль проспекта Независимости, где проходили массовые марши в предыдущие недели.

Фото: tutby

Фото: tutby

К Дворцу независимости стянули тяжелую технику. Центральные станции метро перекрыты на вход и выход.

Сообщают о точечных задержаниях.

Начало марша запланировали на 14:00 на площади и проспекте Независимости.

Напомним, на прошлой неделе на марше в Минске задержали 140 человек. Протестные акции продолжаются в Беларуси уже 29-й день. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко, который по официальным результатам выборов получил более 80% голосов.