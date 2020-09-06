Состоялось экстренное совещание украинской делегации ТКГ

Отчет ОБСЕ подтверждает, что вблизи Шумов ВСУ не производили передислокации войск

Состоялось экстренное совещание украинской делегации ТКГ
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

В Киеве 6 сентября состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе из-за публичных угроз боевиков обстрелять позиции ООС.

Участие в ней приняли вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Отмечается, что в отчете миссии ОБСЕ указано, что проводилось воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы, не обнаружено никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года.

"То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня", - пояснили в Офисе президента.

Отмечается, что на совещании рассмотрели нарушение врагом перемирия, в результате которого 6 сентября был ранен украинский военнослужащий.

"Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - заявили в ОПУ.

Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

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