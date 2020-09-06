Глава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двух

Украине достаточно двух тюрем, остальные закроют: глава Минюста ошарашил заявлением

Министр юстиции Украины Денис Малюська отличился неоднозначным заявлением. В одном из своих интервью глава Минюста заявил, что страна зря тратит деньги на содержание преступников в тюрьмах…

Денис Малюська утверждает, что помимо нескольких СИЗО в Украине необходимо оставить только две тюрьмы. Остальные места пребывания осужденных надо закрыть.

К слову, о том, что в связи с недостатком финансирования пенитенциарной системы в Украине планируется массовое закрытие тюрем в стране, Минюст заявил еще в ноябре 2019 года. Персонал будет сокращен, а СИЗО отдадут в частные руки.

В августе 2020 года Министерство юстиции объявило о старте распродажи тюрем. Исправительный центр в Ирпене был выставлен на продажу первым.

Украине достаточно двух тюрем, остальные закроют: глава Минюста ошарашил заявлением

Ведущий зада главе Минюста вопрос о том, сколько в Украине должно остаться тюрем, чтобы их количество было целесообразным. На что Денис Малюська ответил однозначно: «Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом большом городе, потому что следствие, хочешь не хочешь, будет происходить досудебное расследование, и людей надо будет куда-то определять»

Малюська полагает, что в этом вопросе Украина должна последовать примеру стран Северной Европы, где осужденных стараются социализировать, а не наказывать за преступления.

Глава Минюста полагает, что десятки миллионов гривен, которые страна тратит на содержание тюрем сегодня, можно было бы направить на более важные направления.

Напомним, ранее Денис Малюська рассказал о том, кого и как будут штрафовать за отказ носить маску в общественных местах. Суммы Минюст обещает весьма значительные.


Шевченко Лилия, Тудей

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