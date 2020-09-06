Пропавшие во время тушения пожара на Луганщине военные подорвались на минном поле

Оба бойца погибли.

Пропавшие во время тушения пожара на Луганщине военные подорвались на минном поле
Фото: Макс Левин

Двое военных, которые пропали во время тушения пожара в Луганской области, подорвались на минном поле. Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки "Восток".

"Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.

Напомним, в результате масштабных пожаров в Луганской области погиб военный, еще двое пострадали.

Пожары начались 2 сентября и охватили более 400 гектаров. К тушению привлечены 359 человек и 90 единиц техники. С открытым огнем продолжают бороться возле Луганского и Лобачево.

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