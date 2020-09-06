В Минске силовики перекрыли центральные площади, люди сходятся на марш

Демонстрантов начали задерживать.

Фото: tutby

В Минске люди сходятся на очередной воскресный марш протеста. Об этом сообщает TUT.by.

В воскресенье утром силовики перекрыли центральные площади. На Октябрьской установили турникет и колючую проволоку. Силовики со щитами расположились вдоль проспекта Независимости, где проходили массовые марши в предыдущие недели.

Фото: tutby

Фото: tutby

К Дворцу независимости стянули тяжелую технику. Центральные станции метро перекрыты на вход и выход.

Сообщают о точечных задержаниях.

Начало марша запланировали на 14:00 на площади и проспекте Независимости.

Напомним, на прошлой неделе на марше в Минске задержали 140 человек. Протестные акции продолжаются в Беларуси уже 29-й день. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко, который по официальным результатам выборов получил более 80% голосов.



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