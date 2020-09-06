Китай налаживает сотрудничество с Ровенской областью

Китай «захватывает» Ровно: откроют больницу и курсы по обучению украинцев китайскому языку

В начале сентября 2020 года в Ровенскую ОГА прибыла делегация из Поднебесной. Дорогих гостей встречали с хлебом-солью. Далее были проведены ряд переговоров, а по результатам договорились подписать меморандум о сотрудничестве. Пока ставить подписи не торопятся, ждут разрешения от Министерства иностранных дел…

Делегация в Ровно приехала из китайского города Чупцин ради налаживания партнерского сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе ОГА Ровенской области. Китайским партнерам подробно изложили все возможности экономического потенциала области. Гости поведали о своем мегаполисе с 30-миллионным населением. Чупцин является одним из крупнейших промышленных центров Поднебесной.

Китайцы утверждают, что согласно традициям Востока, чтобы развивать бизнес, необходимо параллельно заниматься развитием социально-культурных проектов. Ради этого делегация активно сотрудничает с другими регионами и государствами мира.

Китай «захватывает» Ровно: откроют больницу и курсы по обучению украинцев китайскому языку

По словам представителя делегации из Чупцина Чена Кая, в их планах построить совместно с местным руководством больницу традиционной медицины, которые уже ранее были построены и открыты в семи странах мира. Молодые люди в Ровно смогут изучать китайский язык, чтобы в будущем можно было наладить обмен студентами. Китайская делегация также проявила интерес к торговым отношениям с областью и к развитию в Ровно зеленого туризма.

В пресс-службе Ровенской ОГА сообщили, что в ближайших планах украино-китайская больница может быть открыта на базе Ровенской областной детской больницы.

Напомним, китайские инвесторы хотят купить украинский завод «Мотор Сич», однако мешают им в этом … американцы. Неустойку богачам из Поднебесной может заплатить Украина, если так решит суд.


Шевченко Лилия, Тудей

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