Александр Лукашенко ввел в Минск войска

Власти Беларуси к новым протестам в Минске подготовились основательно. С самого утра в воскресенье, 6 сентября 2020 года, в столице государства появилась военная техника.

Военные грузовики и водометы рассредоточены в центре Минска. Как сообщают очевидцы, на проспекте Победителей в районе футбольного манежа стоят БТРы.

Люди в балаклавах натянули колючую проволоку на площади Октябрьской площади. В районе площади Независимости также появилась военная спецтехника, на входах установлены турникеты.

Пользователи из Минска заполонили Сеть множеством фото- и видеоматериалов, снятых в воскресное утро, как по улицам их родного города перемещались военные машины, ехали водометы.

Оппозиционные белорусские каналы негодуют, власть готовится воевать против собственного народа, который по призыву Светланы Тихановской собрался на Марш Единства. Позже появились сообщения, что в Минске начались задержания митингующих, собравшихся на несанкционированную акцию протеста.

Напомним, в Беларуси 9 августа 2020 года состоялись очередные президентские выборы. В тот же день, страну охватили массовые протесты. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, который нова победил своих оппонентов в президентской гонке. Участники акций протеста требуют проведения новых выборов и ухода Александра Григорьевича со своего поста, который он занимает уже почти четверть века.