Глава МИД Германии допустил, что отравление Навального может повлиять на "Северный поток-2"

Хотя, по мнению министра, сводить давление на Москву только к газопроводу - неправильно.

Глава МИД Германии допустил, что отравление Навального может повлиять на "Северный поток-2"
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2".

Интервью с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 6 сентября опубликовала немецкая газета Bild am Sonntag, передает DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по "Северному потоку-2 ", - сказал Маас.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Министр напомнил, что в прокладке газопровода задействовано более 100 компаний из 12 стран.

Однако, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" - неправильно.

Глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с роSSийской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами относительно ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Хотя РоSSия отрицает причастность к отравлению 44-летнего оппозиционера. Однако, по словам немецкого министра, есть "много указаний" на это. Он отметил, что химическое вещество из группы "Новичок" уже "использовалось государственными органами РФ для атаки на бывшего агента Сергея Скрипаля".

"Если роSSийская сторона не примет участие в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним доказательством причастности страны к преступлению", - отметил он и предупредил, что если в Москве не откажутся скрывать правду и напускать тумана, то Берлину "придется исходить из того, что РоSSии есть, что скрывать ".

Глава МИД ФРГ добавил, что хотел бы встретиться с Навальным, когда это будет возможно, учитывая состояние его здоровья.

Ранее правительство Германии сообщило, что специальная лаборатория Бундесвера подтвердила отравление Алексея Навального веществом так называемой группы "Новичок".

Немецкое правительство "категорически осуждает" нападение на оппозиционного политика. Канцлер Германии Ангела Меркель выступала за то, чтобы не связывать отравление Навального с достройкой "Северного потока-2" и высказалась за завершения проекта. Об этом она заявила еще до подтверждения отравления Навального.

После этого канцлер назвала покушение на роSSийского оппозиционного политика преступлением и потребовала от правительства РоSSии объяснений по поводу этого покушения.

Раньше премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что РоSSия должна прояснить ситуацию с покушением на оппозиционного политика Алексея Навального, однако на решение относительно строительства "Северного потока - 2" это не повлияет.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФПосол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФ
Главарь "ДНР" Пушилин дал приказ обстрелять украинские позицииГлаварь "ДНР" Пушилин дал приказ обстрелять украинские позиции
В ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в БеларусиВ ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в Беларуси
Украина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления НавальногоУкраина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления Навального
Уволенный Зеленским глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко присоединился к "партии мэров"Уволенный Зеленским глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко присоединился к "партии мэров"
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
ПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления НавальногоПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления Навального
Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"
МИД Германии вызвал роSSийского посла для разъясненийМИД Германии вызвал роSSийского посла для разъяснений
Меркель прокомментировала отравление НавальногоМеркель прокомментировала отравление Навального
Последние новости
Подгружаем последние новости