Глава МИД Германии допустил, что отравление Навального может повлиять на "Северный поток-2"

Хотя, по мнению министра, сводить давление на Москву только к газопроводу - неправильно.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2".

Интервью с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 6 сентября опубликовала немецкая газета Bild am Sonntag, передает DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по "Северному потоку-2 ", - сказал Маас.

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Министр напомнил, что в прокладке газопровода задействовано более 100 компаний из 12 стран.

Однако, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" - неправильно.

Глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с роSSийской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами относительно ответа" Москве.

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.

Хотя РоSSия отрицает причастность к отравлению 44-летнего оппозиционера. Однако, по словам немецкого министра, есть "много указаний" на это. Он отметил, что химическое вещество из группы "Новичок" уже "использовалось государственными органами РФ для атаки на бывшего агента Сергея Скрипаля".

"Если роSSийская сторона не примет участие в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним доказательством причастности страны к преступлению", - отметил он и предупредил, что если в Москве не откажутся скрывать правду и напускать тумана, то Берлину "придется исходить из того, что РоSSии есть, что скрывать ".

Глава МИД ФРГ добавил, что хотел бы встретиться с Навальным, когда это будет возможно, учитывая состояние его здоровья.

Ранее правительство Германии сообщило, что специальная лаборатория Бундесвера подтвердила отравление Алексея Навального веществом так называемой группы "Новичок".

Немецкое правительство "категорически осуждает" нападение на оппозиционного политика. Канцлер Германии Ангела Меркель выступала за то, чтобы не связывать отравление Навального с достройкой "Северного потока-2" и высказалась за завершения проекта. Об этом она заявила еще до подтверждения отравления Навального.

После этого канцлер назвала покушение на роSSийского оппозиционного политика преступлением и потребовала от правительства РоSSии объяснений по поводу этого покушения.

Раньше премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что РоSSия должна прояснить ситуацию с покушением на оппозиционного политика Алексея Навального, однако на решение относительно строительства "Северного потока - 2" это не повлияет.