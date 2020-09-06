Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"

Студенты получили маски и санитайзеры.

Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"
Фото: "Європейська солідарність"

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко передала студентам университета "Украина" маски и санитайзеры.

По словам Марины Порошенко, университет "Украина" – один из немногих вузов, который создает все условия обучения людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"Это стало традицией для Фонда Порошенко - заботиться о безопасности студентов и всех украинцев. Сегодня мы передали и средства личной безопасности - это маски и санитайзеры для университета, чтобы студенты могли лучше учиться и получать новые знания, чтобы потом вся страна гордилась такими замечательными специалистами, которые выходят из этих стен. Для меня лично важно, что именно инклюзивное образование, которое является философией этого заведения, распространится на все другие учебные заведения по всей Украине ", - отметила Марина Порошенко.

Президент Открытого международного университета развития человека "Украина" Петр Таланчук рассказал, что сейчас в вузе обучается около тысячи человек с инвалидностью.

Фото: "Европейская солидарность"

Отмечается, что Петр Порошенко и фракция "Европейская Солидарность" в парламенте требуют от властей ввести страхование педагогов от коронавируса, а также ввести дополнительную оплату труда в случае дополнительной нагрузки на педработников в связи с пандемией. Депутаты уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Фонда Порошенко получили более 100 медицинских учреждений, всего на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.

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