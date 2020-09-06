Зеленский заявил, что хочет превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину
Президент выразил надежду, что это удастся сделать "уже за несколько лет”.
Президент Владимир Зеленский сообщил о намерении превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук 6 сентября.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной ", - написал Зеленский.
Президент выразил надежду, что это удастся сделать "уже через несколько лет".
"Убежден: уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и счастливым", - высказался Зеленский.
Кремниевая долина - территория в американском штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих компаний и международных высокотехнологичных компаний, в том числе Apple, Facebook и Google.
Напомним, Зеленский поручил правительству усовершенствовать процедуру получения “иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину.
Раньше Министерство цифровой трансформации предложило создать в Украине виртуальную свободную экономическую зону для ИТ-сектора под названием "Действие.City" с низкими налогами. Она позволит копаниям перейти к бизнес-модели с наемным работниками, отказавшись от сотрудничества с ФЛПами.