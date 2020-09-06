Главарь "ДНР" Пушилин дал приказ обстрелять украинские позиции

В понедельник, 7 сентября, террористы "ДНР" намерены начать артиллерийский обстрел инженерных сооружений в районе поселка Шумы. Такой приказ главаря "ДНР" Дениса Пушилина появился 5 сентября на его сайте.

Украинскому командованию он дал время до 8 утра понедельника, чтобы отвести людей с этих позиций, которые подвергнутся обстрелу. В отношениях между двумя противоборствующими сторонами, это, конечно, нечто новое. Никогда ранее ни та, ни другая сторона не предупреждали друг друга о начале обстрела. Однако на сей раз Пушилин заявляет, что не хочет человеческих жертв, а обстрел позиций он устраивает из-за того, что те якобы возведены незаконно.

"Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей. Обращаюсь к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время", - пишет главарь "ДНР".

Дескать, эти сооружения появились уже после 22 июля, то есть, после того, как в Минске была достигнута договоренность в ТКГ о введении режима полного прекращения огня на линии соприкосновения противоборствующих сил.

При этом президент Зеленский еще в начале режима прекращения огня заявил, что в случае обстрела украинских позиций с вражеской стороны украинские бойцы будут вынуждены отвечать ответным обстрелом, несмотря на достигнутую договоренность о перемирии.

Из-за провокации со стороны "ДНР" (а украинское командование расценивает обращение Пушилина именно так) Украина срочно созывает на сегодня внеоочередное заседание ТКГ.

В то же время Telegram-канал "Легитимный" опубликовал свои соображения по поводу заявления Пушилина, не лишенные здравого смысла. Так называемая политическая элита ЛДНР не хочет терять своего влияния на временно оккупированных территориях. У них там уже есть свои "кормушки" и своя "пищевая цепочка". Поэтому сейчас они будут всячески саботировать Минские (или какие угодно другие) переговоры, выдвигая Зеленскому ультиматумы один нелепее другого.

"Местные элиты ЛДНР не хотят терять контроль над регионом и его "богатствами", поэтому будут делать всё, чтобы вынудить Зеленского отказаться от этой формулы и снова поставить на паузу "Минские соглашения", заморозив конфликт как в ПМР на десятки лет. Делать это они будут "руками" националистов и "порохоботов", - пишет "Легитимный".

Их расчет, кстати, беспроигрышен. Если Зеленский откажется отвести войска, они поднимут крик на всю Европу, что Украина срывает мирные договоренности, и после этого, конечно, мирный процесс опять будет заморожен неизвестно на сколько времени. Если же украинское командование решит выполнить ультиматум Пушилина, тут уж в Украине поднимется крик об очередной "зраде". Получается, что более всего мир в Украине сегодня нужен ее президенту и его согражданам, которые предпочитают говорить об этом на кухне, чтобы не прослыть "зрадныками" и не стать изгоями в среде бесконтрацептивно расплодившихся псевдопатриотов.

Напомним, нардеп Александр Мережко высказал довольно спорную мысль о том, что жителям ЛДНР и Крыма нужно позволить иметь двойное гражданство, если Украина не хочет потерять их, как граждан, навсегда. Впрочем, не у всех его предложение вызвало одобрение и понимание.