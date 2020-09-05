Кравчук призвал ТКГ зафиксировать важность прекращения огня на Донбассе для обеих сторон
"Заявления представителя так называемой "ДНР" являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию".
Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон.
Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия на Донбассе. Это, безусловно, важное достижение для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал он.
Кравчук отметил, что заявление представителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина является "ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе".
"И это понятно для каждого, в частности для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - сказал он.
Напомним, Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.
Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.
Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что если боевики обстреляют территорию Украины, ВСУ дадут ответ.