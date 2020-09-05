Кравчук призвал ТКГ зафиксировать важность прекращения огня на Донбассе для обеих сторон

Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон.

Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия на Донбассе. Это, безусловно, важное достижение для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал он.

Кравчук отметил, что заявление представителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина является "ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе".

"И это понятно для каждого, в частности для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - сказал он.

Напомним, Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

Командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что если боевики обстреляют территорию Украины, ВСУ дадут ответ.