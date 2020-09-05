ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"

Это уже седьмой из серии катеров проекта 58155, построенный на предприятиии "Кузница на Рыбальском".

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний в корабельно-катерный состав Военно-морских сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что это - седьмой из серии катеров проекта 58155, построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском".

Катер получил свое название в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Он героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем 17 марта 2017.

Командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг ВМС ВСУ. После этого по установленной процедуре этот флаг подняли на катере.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, в 2016 году киевский завод "Ленинская кузница", который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко начал строительство четырех катеров проекта 58155 для ВМС.