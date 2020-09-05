ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"

Это уже седьмой из серии катеров проекта 58155, построенный на предприятиии "Кузница на Рыбальском".

ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"
Артилерійський катер "Костопіль"
Фото: mil.gov.ua

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний в корабельно-катерный состав Военно-морских сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что это - седьмой из серии катеров проекта 58155, построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском".

Катер получил свое название в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Он героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем 17 марта 2017.

Командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг ВМС ВСУ. После этого по установленной процедуре этот флаг подняли на катере.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, в 2016 году киевский завод "Ленинская кузница", который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко начал строительство четырех катеров проекта 58155 для ВМС.

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