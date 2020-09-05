Договор направлен на укрепление безопасности в регионе.

Украина и Румыния подписали соглашение о военном сотрудничестве в Черном море. Документ подписали министр обороны Андрей Таран и румынский министр национальной обороны Николае Чуке в Бухаресте.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии.

"Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его целью является регулярное наращивание мощи военно-морских сил Украины.