Украина и Румыния подписали соглашение о военном сотрудничестве в Черном море

Договор направлен на укрепление безопасности в регионе.

Украина и Румыния подписали соглашение о военном сотрудничестве в Черном море
Фото: romania.mfa.gov.ua

Украина и Румыния подписали соглашение о военном сотрудничестве в Черном море. Документ подписали министр обороны Андрей Таран и румынский министр национальной обороны Николае Чуке в Бухаресте.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии.

"Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его целью является регулярное наращивание мощи военно-морских сил Украины.

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