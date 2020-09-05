Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"

Накануне роSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков.

Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"
Фото: Макс Требухов

Санкции, которые ввели роSSийские власти против пятого Президента Петра Порошенко и ряда украинских депутатов - это как знак качества, как награда за защиту государственных интересов Украины. Об этом лидер партии «Европейская Солидарность» заявил во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области, информирует сайт партии.

«РоSSийская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества», - убежден Порошенко.

«Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор роSSийской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства», - отмечает Петр Порошенко.

Лидер партии отметил, что «Европейская Солидарность» и внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины.

Напомним, 4 сентября роSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков. В перечень кроме Порошенко также попали Святослав Вакарчук, Сергей Рахманин, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и другие.

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