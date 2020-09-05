Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил на переходе 11-летнего мальчика

У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, перелом плечевой кости и многочисленные ушибы.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил на переходе 11-летнего мальчика
Фото: Алексей Таймурзин Facebook

18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Об этом написал Дмитрий Шевчик в фейсбук.

Авария произошла вечером 4 сентября.

"В двух семьях случилась беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк избегал столкновения с авто, не справился с управлением и выехал на пешеходный переход. Машина задела Сашу", - рассказал Шевчик.

Мальчик находится в отделении нейрохирургии Детской областной больницы в Днепре. У него закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости и многочисленные ушибы.

По словам Шевчика, его сын не собирался бежать с места ДТП, вызвал скорую помощь, был трезв, прошел медицинское освидетельствование и сотрудничал с полицией.

В полиции ДТП пока не комментировали.

Фото: Алексей Таймурзин Facebook

Фото: Алексей Таймурзин Facebook

Напомним, суд арестовал майора, который сбил трех курсанток на территории военного колледжа. Военный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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