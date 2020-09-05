В ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в Беларуси

РоSSии посоветовали внести в "черный список" сразу всех украинских граждан, чтобы "сэкономить время".

В Офисе президента назвали санкции РоSSии против ряда украинских политиков "технологическим приемом". Об этом говорится на сайте ведомства.

"Мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее, ситуативный спекулятивный характер. В пропагандистских целях. Однако сейчас этот «технологический прием» со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде всего безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой РоSSийской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции", - говорится в сообщении.

В ОП считают, что санкционно атакуя отдельных граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие негативных факторов на общественное мнение внутри страны.

В Офисе президента также посоветовали РоSSии ввести санкции против всех украинских парламентариев и даже всех граждан ради "экономии времени".

"Если введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободе и правам человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий", - отметили в ОП.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для роSSийской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать, и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - добавили в Офисе президента.

Напомним, 4 сентября роSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

В список лиц, в отношении которых в РоSSии вводятся специальные экономические меры, также попали: члены депутатской фракции "Голос" Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Кира Рудик, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп и член Меджлиса крымскотатарского народа Рустем Умеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В списке также депутаты от "Евросолидарности": Михаил Забродский, Яна Зинкевич, София Федина, Олег Синютка, экс-вице-премьер Степан Кубов, экс-нардеп Ирина Луценко, депутат от " ЕС " и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Персонами нон грата в РоSSии также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.

Накануне Министерство иностранных дел Украины осудило отравление роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок" и призвало мир усилить санкции против РоSSии.