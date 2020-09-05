Мэр Днепра сказал, что он "никогда не позеленеет".

Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке в субботу.

"Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественных деятелей". Они в агонии. Единственное, на что они остались способны - бросаться зеленкой", - написал Филатов.

"Вы можете меня теперь только убить. Потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого ни хотелось", - добавил мэр Днепра.

Напомним, в июне мэры нескольких областных центров, включая Бориса Филатова (Днепр), Александра Сенкевича (Николаев), Алексея Каспрука (Черновцы) и Сергея Сухомлина (Житомир), создали партию "Пропозиция" для совместного участия в местных выборах. По словам мэра Днепра, эта партия будет не идеологической, а программной.

Ранее Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.