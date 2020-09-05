Мэр "краснозонного" Тернополя ополчился на киевских чиновников

Мэр Тернополя, после того, как город в очередной раз попал в "красную зону", взбунтовался против произвола центральной власти. Он считает, что введение ограничительных мер, как того требует режим "красной зоны", окончательно уничтожит местное предпринимательство и поставит Тернополь на грань выживания. Свои мятежные настроения тернопольской градоначальник Сергей Надал тщательно расписал в Facebook.

Надал говорит, что центральная власть не занимается реальной помощью регионам во время эпидемии, а взамен "экспериментирует с разноцветными зонами". В то же время сами представители этой власти даже во время жесткого карантина всячески нарушали ими же введенные ограничения, при этом еще и щеголяя этим на камеру.

В то время, пока большинство простых украинский сидели по домам, они ходили "по велюровым" ресторанам и ездили на отдых. А людям в это время запрещали даже вывести детей на прогулку в парк, хотя сами потом признали, что это было лишним предостережением.

"Разве не центральная власть потратила 90% "коронавирусного фонда" на пиар правительства и строительство дорог, чтобы какой-то чиновник мог перерезать ленточку. И это вместо того, чтобы направить эти средства на защиту здоровья украинцев от коронавируса и оборудование районных больниц в областях и городах, где не было даже элементарных перчаток? ", - возмущается тернопольской мэр.

Таким образом, все расходы на противодействие коронавирусу легли на плечи местных общин. А сейчас центральная власть хочет "дожать" эти общины очередными нелепыми запретами. Ведь если прекратит работу местный бизнес, то и местные бюджеты останутся пустыми. А на помощь от государства рассчитывать бесполезно, оно уже показало, что умеет лишь выгрести с карманов регионов последнее, пишет Сергей Надал.

"Мне кажется, что в правительстве появились новые" постышевы "и" кагановичи ". Они хотят загнать в блокаду Западную Украину, которая отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время Голодомора 33 года ", - меняет свою осуждающую риторику на гневную тернопольской мэр.

Напоследок своего эмоционального сообщению он обращается к киевской власти: тернополяне будут защищаться от нерадивых указаний из центра. Они - за соблюдение мер безопасности, но эти меры должны быть адекватными, а не такими, которые окончательно уничтожат экономику региона.

Напомним, Тернополь в "компании" с Ивано-Франковском и Черновцами попал в "красную зону" по новому зонному распределению , которое начнет действовать с 7 сентября. Остальные областные центры оказались в менее угрожающих зонах.