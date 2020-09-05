РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около Крыма

Патрулирование провели в воздушном пространстве Украины.

РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около Крыма
B-52H
Фото: скріншот

РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков США в Азовском море 4 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала роSSийских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.

Как сообщалось, утром 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

В воздушном пространстве Украины их сопровождали истребители бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ Су-27 и МиГ-29.

Миссия имела целью продемонстрировать, как США обеспечивают союзников по НАТО и партнеров возможностью сдерживания РоSSии. Патрулирование носит плановый характер и вероятно продолжится и в дальнейшем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Тернополь второй раз попал в красную зону, но снова отказался усиливать карантинТернополь второй раз попал в красную зону, но снова отказался усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
В США объяснили, зачем американские бомбардировщики летали у оккупированного КрымаВ США объяснили, зачем американские бомбардировщики летали у оккупированного Крыма
РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиковРоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков
На Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесного пожараНа Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесного пожара
РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"
Украина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала РоSSиюУкраина поднялась в рейтинге инноваций и обогнала РоSSию
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
Во время протестов 1 сентября в Беларуси задержали около 80 человекВо время протестов 1 сентября в Беларуси задержали около 80 человек
Руководство Ирана обвинило ОАЭ в измене "миру ислама" из-за соглашения с ИзраилемРуководство Ирана обвинило ОАЭ в измене "миру ислама" из-за соглашения с Израилем
Порошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условияхПорошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях
МИД призвало мир усилить давление на РоSSию из-за исчезновения украинцев на оккупированных территорияхМИД призвало мир усилить давление на РоSSию из-за исчезновения украинцев на оккупированных территориях
Последние новости
Подгружаем последние новости