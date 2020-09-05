РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США около Крыма

РоSSия подняла восемь истребителей из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков США в Азовском море 4 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала роSSийских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.

Как сообщалось, утром 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

В воздушном пространстве Украины их сопровождали истребители бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ Су-27 и МиГ-29.