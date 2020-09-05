Боевики стреляли из гранатометов у Авдеевки

Потерь и ранений среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 4 сентября, пророSSийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

"Вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На провокации врага защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала субботы, 5 сентября, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня заявила, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО при кураторстве РоSSии продолжают систематически нарушать перемирие. Боевики проводят минирование территории вблизи населенных пунктов, поставляют военную технику, обходя посты, где установлены пограничные пункты пропуска. В частности, противотанковые мины обнаружили на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк".