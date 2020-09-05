У больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких

Состояние 91-летнего почетного патриарха удовлетворительное.

У больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких
Фото: facebook/Патріарх Філарет

Состояние почетного патриарха Филарета, у которого накануне обнаружили коронавирус, удовлетворительное. Об этом сообщили на его странице в фейсбуке.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим обратить к милостивому Господу свои искренние молитвы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что у Филарета диагностировали ковид-19, стало известно 4 сентября. Его госпитализировали.

В начале вспышки коронавируса в Украине Филарет назвал однополые браки одной из причин эпидемии. А заболевание, по его мнению, является "карой Божьей за грехи".

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