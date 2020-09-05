В США объяснили, зачем американские бомбардировщики летали у оккупированного Крыма

Миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 обеспечивают США, союзников по НАТО и партнеров возможностью для сдерживания РоSSии.

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H сегодня провела полеты в воздушном пространстве Украины у оккупированного Крыма. Такие действия имели целью продемонстрировать возможности по сдерживанию РоSSии.

Об этом заявили в командовании ВВС США в Европе, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины. Эти полеты были давно запланированы в рамках временной переброски шести американских B-52H на передовую авиабазу Ферфорд в Англии.

"Миссия предоставила партнерам ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США , союзников по НАТО и партнеров возможностью для сдерживания РоSSии", - отметили в командовании ВВС США в Европе.

Три стратегических бомбардировщика B-52H вылетели сегодня с авиабазы Ферфорд в Англии. Они совершили полеты к северу от Крыма в воздушном пространстве Украины.

Одновременно на запад и юг от Крыма летали сразу два американских разведывательных самолета - RC-135W и P-8A Poseidon, а также два британских - RC-135W и Sentinel R.1. Последний является самолетом воздушной разведки и управления нанесением ударов.

Вместе с тем сегодня роSSийские войска провели учения авиации на востоке оккупированного Крыма. В небо были подняты 15 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25, которые уничтожили мишени, обозначающие батарею артиллерийских орудий, колонну танков и мотопехотную роту условного противника на марше.

Напомним, в июле Министр обороны Андрей Таран сообщал, что в ВСУ не видят признаков подготовки к боевым действиям со стороны роSSийско-оккупационных войск в Херсонской области, однако Вооруженные силы Украины проводят все необходимые меры, чтобы дать отпор агрессору.